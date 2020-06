Separatistas do sul do Iémen controlam ilha património da UNESCO

Os separatistas do sul do Iémen assumiram o controlo da ilha estratégica de Socotra, que designa o arquipélago património da UNESCO situado no oceano Índico, após confrontos com forças governamentais com quem disputam outras regiões do país.

O governador do arquipélago de Socotra, Ramzi Mahrous, informou em comunicado que as forças do Conselho Transitório do Sul (CTS) irromperam nessa região na sexta-feira e passaram a controlar a sede do Governo local e ainda outros edifícios em Hadibo, a capital destas ilhas.

"O arquipélago de Socotra está a registar um enorme caos às mãos das milícias apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos", afirmou o governador.

O mesmo responsável indicou que os separatistas atacaram quartéis da polícia e exército, munidos com "grandes quantidades de armas" antes de desencadear a sua ofensiva.

Socotra, a principal ilha e centro administrativo do arquipélago, é o último território que os separatistas acrescentam às suas conquistas, após terem afastado as tropas governamentais das províncias meridionais de Aden, Lahj, Dalea e partes de Abyan, onde prosseguem os combates pelo seu controlo.

Por sua vez, o Governo internacionalmente reconhecido condenou em comunicado um "brutal assalto e um claro golpe contra as autoridades legítimas" de Socotra.

O Executivo do Presidente Abdo Rabu Mansur Hadi pediu à sua aliada Arábia Saudita, que lidera a coligação que intervém no Iémen desde 2015, que "assuma a sua responsabilidade e atue urgentemente para pôr fim à arrogância do CTS".

Apesar de os Emirados integrarem estas aliança forjada em 2015 contra os rebeldes Huthis, nos últimos anos têm apoiado os separatistas no sul do Iémen que em abril declararam a autonomia desta região de forma unilateral, rompendo o acordo firmado em Riade em 05 de novembro de 2019 com o Governo de Hadi.

Este acordo previa a entrada no Executivo de representantes do sul, após meses de confrontos políticos e armados na cidade costeira de Aden, onde o CNT e o Governo possuem as suas sedes.

Em 2018, a ilha de Socotra, situada a cerca de 380 quilómetros da costa do Iémen, foi palco de tensões quando Abu Dabi deslocou tropas para a região sem autorização das autoridades locais, e que acabou por retirar sob pressão de Riade.

O arquipélago inclui quatro ilhas, com uma fauna e flora muito rica, sendo reconhecida património natural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).