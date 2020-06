Ataque terrorista no Reino Unido

O ataque aconteceu ao início da noite de sábado num parque público em Reading. Na cidade a oeste de Londres onde estavam reunidos grupos de pessoas.

O principal suspeito dos homicídios, um jovem líbio de 25 anos foi detido no local.

As autoridades já confirmaram que foi um ato terrorista.

Horas antes do esfaqueamento realizou-se um protesto antirracista ligado ao movimento Black Lives Matter. A polícia acredita que não há qualquer relação entre os acontecimentos, também os organizadores da manifestação garantiram que não há qualquer ligação com o caso e que os participantes no protesto estão bem .

O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, já reagiu nas redes sociais, lamentou o incidente e agradeceu a rápida ação dos serviços de emergência.