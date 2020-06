Autocaravana do livro e filme "Into the Wild" removida do Alasca

A autocaravana que ganhou fama internacional com o livro e filme "Into the Wild" foi removida do Alasca. O veículo era considerado um problema de segurança pública pelas autoridades norte-americanas.

Foi retirado de helicóptero pelo exército dos Estados Unidos depois de pelo menos dois turistas terem morrido a tentar chegar ao local.

A autocaravana estava abandonada numa zona inóspita do Alasca. Chegou a servir de casa a um jovem norte-americano que acabou por morrer no interior do veículo depois de uma viagem de dois anos pelo país.

A história inspirou um livro e em 2007 foi adaptada ao cinema.