Fotos com gatos diminuem as hipóteses de um homem conquistar uma mulher

Um estudo desenvolvido pela Universidade do Estado do Colorado concluiu que as mulheres são menos propensas a envolverem-se numa relação com um homem se este aparecer numa fotografia com o seu gato nos sites ou aplicações destinados a relacionamentos.

Como atrair uma mulher? Manter o gato longe das fotos nas aplicações de relacionamentos

Para chegar a esta conclusão, cientistas mostraram a 708 mulheres entre os 18 e 24 anos duas fotografias de dois homens: uma sem gato e outra a posar com o gato. As respostas obtidas mostram que, quando fotografados com o gato, os homens são vistos como menos masculinos, mais “neuróticos, agradáveis e abertos”, mas menos como possíveis parceiros.

Sujeito A, fotografia sem gato

29,2% das mulheres disse que era provável manter uma relação casual;

25,8% das mulheres disse que consideraria uma relação séria;

9% das mulheres não consideraria uma relação.

Sujeito A, fotografia com gato

25,3% das mulheres disse que era provável manter uma relação casual;

23% das mulheres disse que consideraria uma relação séria;

14% das mulheres não consideraria uma relação.

Em comparação, as avaliações positivas para o segundo sujeito não diminuíram significativamente quando ele foi fotografado com o gato, mas as mulheres mostraram-se mais propensas a descartá-lo como potencial parceiro.

Sujeito B, fotografia sem gato

21% das mulheres disse que era provável manter uma relação casual;

19,6% das mulheres disse que consideraria uma relação séria;

18% das mulheres não consideraria uma relação.

Sujeito B, fotografia com gato

19,5% das mulheres disse que era provável manter uma relação casual;

19,1% das mulheres disse que consideraria uma relação séria;

20% das mulheres não consideraria uma relação.

Os autores deste estudo consideram que os resultados demonstram estereótipos culturais de longa data relacionados com donos de cães e gatos.

“É importante referir que estas conclusões foram influenciadas pelo facto de cada mulher se identificar mais com cães ou gatos, sugerindo que a cultura norte-americana distingue homens donos de gatos como menos masculinos, possivelmente criando uma preferência cultural para homens donos de cães”, cita a CNN.