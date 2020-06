Jovem atira fogo de artifício a sem-abrigo em Nova Iorque

Um jovem norte-americano foi filmado a atirar fogo de artifício a um sem-abrigo que estava deitado na rua, no bairro de Harlem, em Nova Iorque.

Um vídeo publicado na rede social Twitter mostra o momento em que o fogo de artifício é aceso e atirado pelo jovem, seguindo-se uma barulhenta explosão.

De acordo com a polícia, o ato terá acontecido por volta das 4:00 da madrugada de terça-feira, e o homem, de 66 anos, teve de ser hospitalizado, ficando com pequenas queimaduras no corpo.

A polícia está a investigar o caso e até ao momento não foram feitas quaisquer detenções, avança o New York Post.