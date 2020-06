Soldado norte-americano neonazi acusado de planear ataque à sua própria unidade

Um soldado norte-americano de 22 anos está a ser acusado em Nova Iorque de ajudar um grupo neonazi a preparar um ataque contra a sua própria unidade na Turquia, cujo objetivo era causar "perdas massivas".

Segundo noticia a agência AFP, os preparativos do ataque remontam a maio, mas este não chegou a acontecer.

Natural do estado de Kentucky e soldado desde junho de 2019, Ethan Melzer estava instalado com a sua unidade em Vicenza, Itália, que iria ser destacada para a Turquia, de acordo com a acusação conhecida na segunda-feira.

Soldado apoiava movimento neonazi britânico

Apoiante do movimento neonazi britânico Order of Nine Angles (O9A), o soldado transmitiu informações precisas, através de um fórum de discussão online do O9A, sobre o futuro local onde iria estar instalada a sua unidade na Turquia.

Ethan Melzer detalhou ainda os meios materiais disponíveis na sua unidade e expôs os pontos fracos no sistema de proteção.

Questionado pelas forças armadas dos Estados Unidos e pelo FBI no final de maio, o suspeito disse que o objetivo era "facilitar um ataque à unidade que teria causado baixas massivas", refere ainda a acusação.

Atualmente detido, o jovem está acusado de associação criminosa para matar soldados norte-americanos e apoio a grupo terrorista, pelo procurador federal de Manhattan, Audrey Strauss.

As acusações serão formalmente apresentadas ao suspeito por um juiz em data que ainda não foi divulgada.

O O9A é um grupo neonazi e satânico cuja influência vai para além do Reino Unido, mais concretamente nos Estados Unidos, país onde tem apoiantes.

Antissemita, o movimento defende atos de extrema violência e já declarou abertamente o seu apoio a Osama Bin Laden, fundador da rede terrorista Al-Qaida, e à ideologia jihadista.

A acusação refere ainda que durante as discussões no fórum da O9A, o soldado e o seu contacto mencionaram a realização de uma operação de inspiração jihadista.