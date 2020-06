É o fim da estrada para a famosa Segway

A norte-americana Segway decidiu acabar com a produção do veículo original de duas rodas, popular entre os guias turísticos da cidade e algumas forças policiais - mas não entre o público em geral.

Inventado pelo engenheiro norte-americano Dean Kamen e lançado em 2001, o veículo Segway prometia revolucionar o transporte pessoal. Estreou-se com muito alarido, mas sempre teve problemas na obtenção de lucro.

Vários acidentes não ajudaram para a sua popularidade e a empresa foi comprada pela rival chinesa Ninebot em 2015.

Fabricado numa fábrica em New Hampshire, nos EUA, a produção do Segway Personal Transporter terminará em 15 de julho.

Ao anunciar a notícia, a presidente da Segway, Judy Cai, disse: "Na primeira década, o Segway PT tornou-se um item básico para a segurança e aplicação da lei e era visto como um veículo pessoal eficaz e eficiente".

No entanto, nas quase duas décadas de história do veículo, também foi objeto de escárnio, teve vários acidente e foi responsável por uma morte trágica.

Jim Bourg / Reuters

Em 2003, o então Presidente dos EUA, George W. Bush, protagonizou uma queda aparatosa de um Segway na casa de verão de seus pais em Kennebunkport, Maine.

O vice-presidente Dick Cheney também tinha o hábito de percorrer o seu escritório de Segway,

Em 2015, quando Usain Bolt comemorava oseu quarto título mundial dos 200 metros, o jamaicano foi atropelado por um repórter de imagem que andava num Segway.

Não houve ferimentos graves e o atleta rapidamente se levantou e continuou a sua volta da vitória.

Em janeiro deste ano, a cadeira de rodas protótipo da Segway caiu durante uma demonstração na exposição Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas.

O S-Pod estava a ser testado por um jornalista que acelerou o veículo e acabou por chocar contra uma parede.

O Segway também esteve no centro de um trágico incidente. O próprio dono da empresa, o milionário Jimi Heselden, morreu ao cair de um penhasco no Reino Unido enquanto andava no veículo. O acidente aconteceu 10 meses depois de comprar a empresa em 2009.