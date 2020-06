Jovem paralisado após uso de taser acredita que ser negro o tornou um “alvo”

Um jovem de 24 anos ficou paralisado em maio depois da polícia britânica ter usado um taser para o imobilizar e de este ter caído de uma altura de dois metros. Esta quarta-feira, numa entrevista à BBC, diz que acredita que foi visado por ser negro.

O caso aconteceu a 4 de maio. Jordan Walker-Brown conta que foi abordado por dois agentes depois de ter sido seguido por uma carrinha da polícia durante algum tempo. Quando os dois polícias saíram do veículo, o jovem fugiu, por estar na posse de uma “pequena quantidade de canábis”.

Queda de dois metros sobre cimento

Numa tentativa de o imobilizar, um dos agentes disparou um “taser” – uma arma usada a curta distância que, ao atingir o alvo, propaga uma descarga elétrica capaz de provocar paralisia temporária.

No momento em que foi atingido pelos elétrodos, o jovem de 24 anos saltava para um muro, de onde acabou por cair, de uma altura de dois metros, e aterrar sobre cimento. Segundo os médicos, Jordan nunca voltará a andar por ter ficado paralisado do peito para baixo.

Segundo a BBC, o agente da Metropolitan Police que disparou a arma está a ser investigado por uma comissão independente que vai examinar se a raça do suspeito pode ter influenciado as decisões tomadas naquele dia e se houve um uso desproporcionado do “taser”.

À emissora britânica, Jordan explicou que acredita que a polícia fez dele um alvo naquele dia por ser negro.

"Não finjo ser uma pessoa que não sou"

“Não finjo ser uma pessoa que não sou. Fugi da polícia porque tinha uma pequena quantidade de canábis em minha posse para uso pessoal – e lembrei-me de um encontro com as autoridades onde fui maltratado, detido e acusado por algo semelhante”, contou.

“Sei que a polícia não me teria prestado atenção se eu não fosse um jovem negro. E sei, por experiência pessoal, que tenho sempre muito medo de ficar sozinho com polícias”, contou.

Jordan, que já tinha servido tempo na prisão previamente, reconhece que a polícia tinha motivos para o perseguir por ele ter fugido, mas recusa o uso de um “taser” por considerar que não representava nenhuma ameaça para os agentes.

Uso desproporcionado do "taser"?

A investigação ao caso irá agora determinar se o facto de o jovem ser negro influenciou a decisão dos agentes de o mandar parar, persegui-lo, e disparar o “taser”, assim como a forma como trataram o jovem depois de o terem imobilizado.