Nuvem de areia do Saara abafa região das Caraíbas

Uma nuvem de areia fina e poeira do deserto do Saara, transportada pelo vento, está a abafar a região das Caraíbas, alertaram as autoridades americanas.

NOAA NOAA

O fenómeno já chegou mesmo a afetar a Miami, cidade no estado da Flórida, com as autoridades de saúde a aconselhar os residentes com problemas respiratórios a ficarem em casa. A nuvem de partículas provavelmente poluirá o ar da Flórida até à próxima semana.

Nos últimos dias, várias ilhas da região das Caraíbas, como Jamaica, Porto Rico, Guadalupe ou Martinica, viram o céu a escurecer devido à nuvem de areia.

Segundo os meteorologistas, esta não é a primeira vez que uma "névoa de areia" atravessa o oceano Atlântico. Porém, o fenómeno atingiu uma intensidade que não é vista há décadas.