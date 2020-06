Sismo de 7.5 na escala de Richter faz 6 mortos no México

Um sismo de 7.5 na escala de Richter abalou esta terça-feira as zonas sul e centro do México. Foi sentido por volta das 10h30, hora local, 16h30 em Portugal continental.

Foram sentidas pelo menos 140 réplicas

O sismo fez pelo menos seis mortos, alguns feridos e dezenas de desalojados. Várias casas ficaram danificadas e dois hospitais dedicados a receber apenas doentes com Covid-19 sofreram danos estruturais. No entanto, os alarmes sísmicos deram o alerta ainda antes do sismo se fazer sentir e os edifícios foram evacuados.

Depois do sismo, foram sentidas pelo menos 140 réplicas. A mais forte atingiu os 4.6 na escala de Richter.

Ainda foi emitido um alerta de tsunami para a costa da América do Sul e da América Central, mas o aviso foi entretanto retirado porque o risco diminuiu.

Esta não é a primeira vez que um sismo desta magnitude abala o México. O território assenta sobre cinco placas tectónicas e os sismos são recorrentes. Em 2017, três sismos fizeram 417 mortos. Foi o pior desastre natural desde o sismo de 1985, em que morreram milhares de pessoas.

