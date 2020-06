Marinheiros sul coreanos sequestrados em ato de pirataria ao largo do Benim

Um grupo de piratas a bordo de uma embarcação de pesca sequestraram cinco marinheiros sul coreanos e um ganês que se encontravam num navio com pavilhão do Gana ao largo do Benim, disse hoje a diplomacia da Coreia do Sul.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul e o International Maritime Bureau (IMB) o navio "Le Panofi Frontier" com 30 pessoas a bordo foi atacado a 60 milhas náuticas (110 quilómetros) a sul de Cotonou.

A diplomacia sul coreana especificou que cinco marinheiros da Coreia do Sul e outro do Gana foram sequestrados.

"A identidade dos sequestradores ainda não foi determinada assim como o local onde se encontram", indicou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Seul. O IMB, que depende da Câmara de Comércio Internacional, confirmou o ataque por "piratas armados".

"Todos os navios devem manter medidas de vigilância contra a pirataria mesmo quando estão ancorados", refere o alerta que consta do último boletim do organismo internacional.

Trata-se do primeiro ataque depois da libertação de oito tripulantes de um navio porta contentores pirateado ao largo de Cotonou em maio.

O Golfo da Guiné e em particular a costa do Benim tem sido uma zona particularmente atingida por atos de pirataria, sequestros e ataques contra navios da marinha mercante.