Morreu a tentar bater o recorde de velocidade. Prémio foi concedido a título póstumo

Jessi Combs morreu em agosto de 2019 a tentar bater o recorde de velocidade mundial de velocidade em terra. O prémio foi-lhe agora concedido pelo Guinness, a título póstumo.

Desde 1976 que o recorde de velocidade feminina pertencia a Kitty O'Neil, que atingiu 825.11 quilómetros/hora no deserto de Alvord, no sudeste de Oregon, nos Estados Unidos. O objetivo de Jessi era tornar-se a piloto mais rápida do mundo, uma meta que resultou na sua morte, mas que conseguiu atingir.

Depois de várias tentativas, em 2013 e em 2016, que lhe valeram as melhores marcas para uma piloto num veículo de quatro rodas, Jessi estava determinada a bater Kitty O'Neil. A 27 de agosto de 2019, o seu veículo chegou aos 841.33 quilómetros/hora.

O Guinness confirmou agora que Jessi foi a primeira mulher a quebrar o recorde com 40 anos.

A última tentativa

Numa publicação no Instagram, o companheiro da piloto disse que o prémio era “agridoce”.

“Nenhum recorde poderia valer a pena ela não estar aqui. Mas era um objetivo que ela queria muito – e ainda que seja muito difícil para mim olhar para o carro sem chorar, estou muito orgulhoso. Ela acordou nessa manhã para o despertador que dizia ‘vamos fazer história’ e tivemos um dia absolutamente maravilhoso”.

Terry Madden conta ainda como teve uma conversa com a companheira sobre a corrida, que seria a última tentativa da piloto para bater o recorde anterior.

“Aquela era para ser a última vez que ela ia entrar naquele carro. Despedaça-me saber que tudo o que eu precisava de ter feito era dizer ‘vamos embora’ e ela não tinha feito a corrida”.

A causa do acidente

A polícia de Harney, no Oregon, concluiu que o acidente se deveu a uma falha mecânica nas rodas da frente do veículo por um choque com um objeto no deserto. Depois do despiste, o veículo incendiou-se.