Por erro do tribunal, homem condenado por homicídio vê sentença anulada

Um cabo-verdiano condenado a mais de seis anos de prisão por homicídio viu a sentença ser anulada por o advogado não ter sido notificado, com o Conselho Superior da Magistratura Judicial de Cabo Verde a reconhecer o erro.

A decisão de anular o julgamento, que terminou com a condenação do homem, em julho de 2019, foi tomada, após recurso, pelo Tribunal da Relação de Barlavento, de 16 de junho último, conforme divulgou hoje, em comunicado, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado.

"A razão de ser dos tribunais superiores é precisamente a de garantir, através do sistema de recursos, o acerto das decisões dos tribunais no seu todo", sublinha aquele juiz. Acrescenta que "a correção de erros de julgamento, em sede de recurso, longe de indiciar uma grave anomalia, significa precisamente o seu contrário".

Ou seja, representa "o normal funcionamento das instituições judiciárias, a ser encarado com toda a naturalidade".

O homem em causa foi detido pela Polícia Nacional na Ribeira Grande, ilha de Santo Antão, em 01 de março de 2019, na sequência de uma briga, em que, alegadamente, estava envolvido com outro indivíduo da qual resultou a morte deste.

O julgamento decorreu de 09 a 18 de julho de 2019, durante o qual o juiz "entendeu, na sequência da audição de uma testemunha ocular, que resultaram provados factos não descritos na acusação".

"Os quais conduziriam, na sua ótica a um enquadramento jurídico diverso, mais favorável ao arguido", refere-se no comunicado.

Assim, em conformidade com o Código do Processo Penal, o arguido foi notificado da alteração dos factos de que estava acusado "e foi-lhe fixado um prazo de cinco dias para, querendo, se pronunciar".

"Sucede que em cumprimento da notificação suprarreferida apenas se notificou o arguido. Não se notificou o seu defensor", reconhece o Conselho Superior da Magistratura Judicial.

O juiz do tribunal da primeira instância acabou por proferir sentença em 29 de julho de 2019, condenando o arguido na pena de seis anos e quatro meses de prisão, tendo sido interposto recurso da mesma, para o Tribunal da Relação de Barlavento, "com o argumento de que a notificação deveria ter sido feita não só ao arguido, mas também ao seu defensor".

Em decisão deste mês, o Tribunal da Relação de Barlavento decidiu favoravelmente o recurso, entendendo que a notificação deveria ter sido feita tanto ao arguido como ao advogado, "e em consequência declarou-se a nulidade da sentença proferida em primeira instância".

Após a decisão do Tribunal da Relação o arguido interpôs um pedido de habeas corpus perante o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), tendo sido ordenada a libertação do mesmo.

"Posto isto, o processo baixa para a primeira instância e corrigida a omissão, ou seja, notificado o defensor do arguido da aludida alteração seguirá a posterior tramitação", lê-se no comunicado.

Para o Conselho Superior da Magistratura Judicial, "partindo do pressuposto de que os servidores do sistema judicial (Juízes, Procuradores, Advogados e Oficiais de justiça) não são infalíveis", foi garantido neste caso "pelo menos, o chamado duplo grau de jurisdição, ou seja, a possibilidade de recurso para os Tribunais superiores" neste processo.

"É o que, de resto, acontece em todos os países do mundo que têm o mesmo sistema de Administração de Justiça que Cabo Verde", concluiu-se no comunicado assinado pelo juiz Bernardino Delgado.