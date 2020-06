Presidente do Kosovo acusado de crimes de guerra e contra a humanidade

A Procuradoria do Tribunal Especial para o Kosovo, em Haia, acusou esta quarta-feira o presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, de crimes de guerra e contra a humanidade no contexto do conflito contra a Sérvia no final do anos 90.

Neste momento, um juiz está a analisar a acusação para decidir se se confirmam ou não as acusações - um procedimento que pode levar a uma acusação formal do presidente.

Thaçi cancelou uma viagem a Washington onde se iria encontrar com o homólogo da Sérvia, com o objetivo de normalizar a relação entre os dois países.

Criado em 2015, o Tribunal Especial do Kosovo é responsável pela investigação de crimes cometidos pela guerrilha do Exército de Libertação do Kosovo, principalmente contra sérvios, ciganos e opositores albaneses durante e depois do conflito de 1998-99.