Trump quer passar tropas da Alemanha para a Polónia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta quarta-feira que as tropas norte-americanas na Europa serão "provavelmente" transferidas da Alemanha para a Polónia, no final de um encontro com o homólogo polaco, Andrzej Duda.

"[Os polacos] perguntaram-nos se íamos enviar mais militares. Vamos provavelmente sair da Alemanha para a Polónia", disse o chefe de Estado norte-americano. "Iremos reduzir as nossas forças na Alemanha. Alguns [militares] voltarão e outros irão para outros lugares. A Polónia será um desses outros lugares na Europa", acrescentou.

O Presidente dos EUA, que há muito critica Berlim por não contribuir suficientemente para as despesas militares da NATO, anunciou na semana passada que iria reduzir consideravelmente o número de tropas americanas estacionadas na Alemanha de um máximo de 52.000 para 25.000.

Desde esse anúncio, a especulação tem-se centrado na deslocalização de parte desse contingente para a Polónia, com Varsóvia a insistir num aumento da ajuda militar dos EUA.

Presidente polaco visita Casa Branca

Donald Trump falava hoje, nos jardins da Casa Branca, em conferência de imprensa conjunta com o homólogo polaco, Andrzej Duda, o primeiro dirigente estrangeiro a visitar os Estados Unidos desde que a pandemia de covid-19 foi declarada no país.

O Presidente polaco, Andrzej Duda, disse, por seu lado, que "não se atreveria a dizer ao Presidente norte-americano para onde enviar os seus soldados", mas assegurou ter-lhe pedido que "não retirasse as tropas americanas da Europa", a fim de preservar a segurança do continente.

Durante a mesma conferência de imprensa, o Presidente norte-americano considerou que Duda fez "um trabalho fantástico" na Polónia.

"O Presidente Duda esteve muito bem na Polónia. Fez um trabalho formidável, os polacos consideram-no um grande homem e penso que não precisará da minha ajuda", disse Trump, numa alusão às eleições na Polónia que decorrem dentro de quatro dias e nas quais o chefe de Estado polaco procura a reeleição para um segundo mandato.

Antes da entrada para a reunião na Casa Branca, Donald Trump sublinhou as relações entre os dois países.