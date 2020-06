Pelo menos 3 mortos em ataque em Glasgow, na Escócia

Pelo menos três pessoas morreram esfaqueadas num ataque a um hotel no centro da cidade de Glasgow, na Escócia, e as autoridades foram obrigadas a fechar umas das ruas da cidade, de acordo com a BBC.

O autor do ataque terá sido baleado pela polícia e que é um dos óbitos registados. As autoridades escocesas confirmaram que um agente da polícia foi esfaqueado.

A BBC, que está no local, adiantou que se pode tratar de um ataque terrorista, segundo um relatório das autoridades.

"Neste momento, não estamos a procurar mais ninguém em relação a este incidente", garantiu a polícia.

Uma testemunha garantiu ter visto "um homem deitado no chão, de ascendência africana, sem sapatos. Ele estava no chão e não sei se tinha ferimentos de uma bala ou de uma faca."

"Atualmente, os serviços de emergência estão a lidar com um incidente na West George Street, em Glasgow".

"A rua está fechada e o público tem de evitar a área. A situação está controlada neste momento e não há perigo para o público em geral", reforçaram as autoridades.

Uma testemunha disse à Sky News que viu "pessoas cobertas de sangue".

A polícia escocesa alertou esta sexta-feira que está a lidar com um "sério incidente" no centro de Glasgow e pediu à população para evitar a área.

Segundo reporta a agência noticiosa Associated Press (AP) a partir de Londres, a zona, nomeadamente na West George Street, está com um forte contingente policial, e mais de uma dezena de veículos das forças de segurança.

Num boletim sobre o tráfego divulgado esta sexta-feira, o Conselho Municipal de Glasgow indicou que, devido a um "acidente policial sério", várias ruas estão encerradas.

Segundo a cadeia de televisão britânica Sky News, várias pessoas terão sido esfaqueadas.

As autoridades permanecem no local - no exterior do Park Inn, na West George Street.