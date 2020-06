Parlamento irlandês designa Michael Martin primeiro-ministro

Mais de quatro meses depois das legislativas na Irlanda, o parlamento designou este sábado o líder do partido centrista Fianna Fail, Michael Martin, primeiro-ministro, à frente de uma coligação com o Fine Gael e os Verdes.

Após a votação, realizada numa sessão especial num centro de congressos de Dublin para assegurar o distanciamento social, Michael Martin desloca-se à residência do Presidente (Aras na Uachtarain), Michael Higgins, para ser oficialmente nomeado primeiro-ministro (Taoiseach).

Pandemia é a prioridade

Numa intervenção logo após o voto, Michael Martin declarou que a gestão da pandemia será a prioridade para os próximos meses.

"Nesta ilha, 2.278 pessoas perderam a vida. A luta contra o vírus não terminou. Devemos continuar a conter a sua propagação e devemos estar prontos para enfrentar qualquer nova vaga", disse.

Coligação inédita no país

A eleição ocorre um dia depois de os grupos parlamentares dos três partidos terem aprovado o programa de governo que abre caminho a uma coligação inédita no país.

Nas eleições legislativas de 08 de fevereiro nenhum partido obteve a maioria absoluta (80 deputados).

O Fianna Fail elegeu 38 dos 160 deputados do parlamento nacional (Dáil), o Fine Gael 35, o Sinn Fein, antigo braço político do inativo Exército Republicano Irlandês (IRA), 37, e os Verdes 12.

Os dois grandes partidos da Irlanda, o Fianna Fail (centrista) e o Fine Gael (democrata-cristão), não conseguiam juntos a maioria no parlamento, tendo chegado no princípio de junho a acordo com os Verdes para uma coligação, depois de recusarem qualquer acordo com o Sinn Fein.

As negociações iniciadas para a formação de uma coligação foram atrasadas pela pandemia de covid-19.

"Creio que este programa de governo representa um novo começo para determinar como vamos enfrentar questões como a habitação, educação, saúde e, sobretudo, o repto geracional das alterações climáticas", declarou Michael Martin na sexta-feira.

O líder dos Verdes, Eamon Ryan, frisou que o futuro executivo terá um caráter marcadamente ecologista, com "muitas medidas" para "a Irlanda rural".

Partidos nunca governaram coligados

Rivais históricos, o Fianna Fail e o Fine Gael alternaram-se no poder desde os anos 1930, mas nunca governaram coligados, tendo-se apenas apoiado mutuamente quando, na última legislatura, o Fine Gael tinha um governo minoritário.

Segundo o acordo alcançado, o Governo de coligação terá uma direção rotativa. Michael Martin, 59 anos, será o primeiro chefe do Governo, até dezembro de 2022, sucedendo-lhe no cargo Leo Varadkar, 41 anos, o primeiro-ministro cessante e líder do Fine Gael.