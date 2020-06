Ataque com arma de fogo faz 1 morto e 1 ferido no Kentucky

Um ataque com arma de fogo fez este sábado um morto e um ferido em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky, EUA.

O ataque aconteceu num parque onde estavam acampadas pessoas que se manifestavam contra a violência policial racista, mais precisamente pela morte de Breonna Taylor, uma mulher negra que perdeu a vida às mãos da polícia em março.

Em comunicado, as autoridades dizem que está em curso uma investigação.