Presidente da Islândia reeleito com quase 90% dos votos

O Presidente da Islândia, Gudni Johannesson, venceu as eleições de sábado com quase 90% dos votos, de acordo com os primeiros resultados, parciais, divulgados hoje.

Como indicavam as sondagens, o chefe de Estado islandês superou largamente o adversário nestas presidenciais, o empresário e economista Gudmundur Franklín Jónsson.

Historiador e antigo professor na Universidade da Islândia, Gudni Jóhannesson, 52 anos, foi eleito Presidente da Islândia em 2016, sucedendo a Ólafur Ragnar Grímsson, que esteve 20 anos no cargo.

Johannesson é visto como um homem de consensos, sóbrio, independente e, tal como a maioria dos islandeses, um eurocético e opositor à adesão da Islândia à União Europeia (UE).

O outro candidato, empresário e economista Gudmundur Franklín Jónsson já havia concorrido anteriormente ao parlamento e à Presidência da Islândia.O país tem 366.130 mil habitantes (dados do Governo da Islândia) e cerca de 250.000 eleitores registados.