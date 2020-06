Testes genealógicos encontram culpado de homicídio de menina em 1982

Depois de 38 anos à procura de respostas, a polícia norte-americana descobriu o culpado pelo rapto, violação e homicídio de Kelly Ann Prosser, uma menina de 8 anos. As descobertas foram possíveis através de testes genealógicos.

A 20 de setembro de 1982, Kelly Ann foi raptada de um bairro universitário em Columbus, no estado do Ohio, quando regressava a casa a pé depois de um dia de escola. Dois dias mais tarde, o seu corpo foi descoberto numa plantação de milho nas proximidades.

Tinha sido espancada, agredida sexualmente e estrangulada. Durante anos, as provas deixadas para trás nunca permitiram à polícia chegar ao culpado.

“Isto é um caso que durante anos sempre quisemos resolver, um caso que nos afetou a todos os níveis. Imagine em 1982 recolher provas que não sabia que um dia viriam a existir – ADN", informou o procurador de Ohio.

Libertado meses antes do crime

As evidências recolhidas da cena do crime e preservadas durante anos viriam a ser fulcrais para a resolução do caso décadas mais tarde. Através de testes genealógicos, a polícia chegou a Harold Warren Jarrell, já falecido.

Em 1977, este homem foi condenado pelo rapto de outra menina de oito anos em Tamarack Circle, a Norte de Columbus. Foi libertado da prisão em janeiro de 1982, oito meses antes do rapto de Kelly Ann.

Entre os anos 70 e 90, Jarrel trabalhou numa rádio local em Columbus.

A importância do ADN

Segundo a CNN, em 2014 o ADN recolhido na cena do crime foi introduzido numa base de dados nacional utilizada pelas autoridades norte-americanas, sem sucesso. Em março deste ano, a polícia, com a ajuda da empresa de testes “Advance ADN”, utilizou a amostra para descobrir a árvore genealógica do potencial suspeito.

Ao chegar aos familiares, foi possível recolher amostras de ADN e confirmar a ligação de Jarrell à cena do crime de Kelly Ann.

Foi nesta altura que os detetives se aperceberam que, em 2014, uma chamada anónima para o departamento tinha alertado para um suspeito com um “nome semelhante” a Jarrell, apesar de na altura não ter sido verificado por falta de informação.

A reação da família

Em comunicado divulgado na sexta-feira, a família da criança de oito anos agradeceu à polícia o esforço e dedicação.

“Quando a Kelly Ann saiu para a escola, na manhã de dia 20 de setembro de 1982, não esperámos que o nosso tempo com ela chegasse ao fim de forma tão abrupta e que o nosso futuro mudasse tanto”.