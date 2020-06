Aumenta para 23 o número de mortes de naufrágio no Bangladesh

Equipas de socorro recuperaram até ao momento 23 vítimas mortais do naufrágio de um ferry, esta segunda-feira, no rio Buringa, no Bangladesh, que transportava cerca de uma centena de passageiros.

Inicialmente, testemunhas afirmavam que a embarcação que naufragou levava a bordo 50 passageiros.

As equipas de socorro continuam na zona em que o ferry colidiu contra outra embarcação de transporte de passageiros no rio Buringa perto de Daca, disse o vice-ministro da Defesa Civil.

Ainda se desconhece quantas pessoas conseguiram nadar até a um ponto seguro

O ferry "Morning Bird" fazia o transporte entre o distrito de Munshiganj quando colidiu com outro ferry perto de Shyambazar quando se dirigia para Daca.

A outra embarcação conseguiu afastar-se do local da colisão.