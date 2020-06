Instagrammer da Nigéria detido por suspeitas de fraude de quase 400 milhões

Um nigeriano que se tornou famoso nas redes sociais, pelo seu luxuoso estilo de vida, foi detido este mês por suspeitas de estar envolvido num esquema fraudulento feito através da internet, que lesou milhões de vítimas por todo o mundo em quase 400 milhões de euros.

Conhecido nas redes sociais como Hushpuppi, Raymond Abbas mostrava aos seus 2.4 milhões de seguidores no Instagram o seu estilo de vida, com jatos privados, roupas de marca e carros de luxo.

No início do mês de junho, o homem de 38 anos foi detido no Dubai, juntamente com uma dúzia de associados, por suspeitas de roubo de informações de cartões de crédito por todo o mundo.

"Os suspeitos atraíam as vítimas no estrangeiro criando sites falsos de empresas e bancos conhecidos, para roubar a informação dos cartões de crédito e depois lavar o dinheiro roubado", explicou o porta-voz da polícia do Dubai, Jamal al-Jalaf, citado pelo New York Post.

Os investigadores acreditam que Raymond Abbas, que fingia ser um promotor imobiliário, mostrava as suas coleções de luxo de carros, sapatos ou relógios, para "atrair vítimas de todo o mundo".

As detenções aconteceram após uma operação internacional feita pelo FBI e Interpol, na qual os detetives usaram as redes sociais para conseguirem a localização dos suspeitos.

Nas buscas feitas ao apartamento de luxo de Raymond Abbas, no Dubai, foram encontradas 30 milhões de libras em dinheiro (cerca de 32 milhões de euros). Foram ainda encontrados endereços de e-mail de quase 2 milhões de vítimas e dezenas de telemóveis, computadores e discos externos.

Para além do processo que decorre no Dubai, Raymond Abbas é também acusado de fraude na Europa, Estados Unidos da América e Nigéria.