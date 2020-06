Os protestos de orgulho gay contra a discriminação racial

A pandemia provocada pelo novo coronavírus forçou, este ano, o cancelamento da maioria dos eventos da comunidade LGBT+, mas, no domingo, uma marcha em Manhattan atraiu milhares de pessoas às ruas em solidariedade com os manifestantes que exigiam o fim da injustiça racial e da brutalidade policial.

"Não há justiça, não há paz"

Este ano, a marcha foi o evento principal da comunidade "orgulho gay", depois do desfile oficial ter sido cancelado, em abril, pela primeira vez em 50 anos de história - devido à pandemia.

Ryan Lewis, com 28 anos de idade, disse que a marcha é uma parte necessária para que as pessoas entendam um sistema que oprimiu os negros e roubou a história dos negros - incluindo o movimento "Pride".

"O orgulho gay é um espaço muito branco que atende a todas as pessoas certas", disse Lewis.

O destino da marcha foi no Washington Square Park.

As marchas e as manifestações com foco na injustiça racial - e a luta dos negros transexuais em particular - também ocorreram noutras cidades dos EUA.