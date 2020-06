Procurador do Irão acusa Trump pelo ataque que matou o general Soleimani

A morte do general iraniano Soleimani, no início deste ano, aumentou a tensão entre os Estados Unidos e o Irão. Mais de meio ano depois, a justiça iraniana quer capturar os responsáveis pelo ataque aéreo em Bagdade, no Iraque.

Além de Donald Trump, o procurador de Teerão acusa mais 30 pessoas pelo ataque e, de acordo com a agência estatal iraniana,

terá pedido à Interpol o nível máximo de urgência para a solicitação judicial.