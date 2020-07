A maior apreensão de sempre da "droga dos jihadistas"

A polícia italiana fez "a maior apreensão de anfetaminas do mundo", com a descoberta de 14 toneladas desta droga na forma de 84 milhões de comprimidos produzidos na Síria pelo Estado Islâmico.

A apreensão, feita no porto de Salerno (sul de Nápoles) tem o valor de mil milhões de euros no mercado, disse a polícia italiana, em comunicado.

Segundo a investigação, coordenada pelo Ministério Público de Nápoles, a droga estava escondida em três recipientes suspeitos, contendo cilindros de papel para uso industrial e rodas de metal.

Cada cilindro de papel, com cerca de dois metros de altura e 1,40 de diâmetro (provavelmente fabricado na Alemanha), escondia cerca de 350 kg de comprimidos impossíveis de serem detetados por um scanner.

As enormes rodas de metal também estavam cheias de comprimidos.

Os comprimidos estavam carimbados com o símbolo "captagon", marca sob a qual é comercializada uma mistura de anfetamina e cafeína que funciona como estimulante e que inibe a dor e a sensação de medo.

A substância é conhecida como "droga dos jihadistas" devido ao alegado consumo pelos combatentes do grupo extremista Estado Islâmico.

"Sabemos que o Estado Islâmico financia as suas próprias atividades terroristas através, sobretudo, do tráfico de drogas sintéticas produzidas na Síria, que se tornou, nos últimos anos, no maior produtor mundial de anfetaminas", explicou a polícia italiana.