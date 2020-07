Cerca de 60 refugiados podem ter morrido em naufrágio na zona oriental da Turquia

Mais de 60 refugiados podem ter sido vítimas do naufrágio, na semana passada, de uma embarcação que cruzava o lago Van, zona oriental da Turquia, disseram hoje as autoridades de Ancara.

A Turquia lançou uma operação de salvamento que envolveu helicópteros e meios navais depois de a embarcação onde se encontravam os refugiados ter sido dada como desaparecida no lago Van, no dia 27 de junho.

Até ao momento foram recuperados seis corpos.

O ministro do Interior, Suleyman Soylu, que se deslocou ao local para acompanhar a operação de resgate disse hoje aos jornalistas que as autoridades estimam que a embarcação transportava entre 55 a 60 pessoas a bordo quando foi surpreendida por uma tempestade.

Entretanto, cerca de 11 pessoas foram presas por estarem relacionadas com o tráfico de pessoas que envolveu a embarcação naufragada no lago Van.

Segundo a televisão HaberTurk os ocupantes da embarcação eram originários do Paquistão, Afeganistão e Irão.

No ano passado, sete pessoas morreram nas mesmas condições no lago Van que fica no interior do território da Turquia mas perto da fronteira com o Irão.

As redes de tráfico de seres humanos usam o lago para evitar os postos da polícia ao longo das estradas da região.

Na Turquia encontram-se, pelo menos 3,7 milhões de refugiados sírios que tentam alcançar a Europa ocidental.