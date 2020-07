Homicídio de Jamal Khashoggi. Turquia inicia julgamento à revelia de 20 sauditas 

A justiça turca começou esta sexta-feira a julgar à revelia 20 sauditas acusados da morte do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018.

Entre eles estão dois homens próximos do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que é considerado o autor moral do crime.

Khashoggi era colunista do jornal The Washington Post e crítico do governo de Riade. Em 2018, foi brutalmente assassinado no consulado da Arábia Saudita, em Istambul.

O procurador-chefe da cidade turca diz que o crime foi cometido às ordens do ex-conselheiro real Saud al-Qahtani e do antigo vice-diretor dos serviços de informação Ahmed al-Asiri. Ambos foram julgados por um tribunal saudita, no ano passado, que condenou à morte cinco cidadãos não-identificados. Mas acabaram por ser ilibados.

A procuradoria turca pede prisão perpétua para os acusados.

Perdão dos filhos a assassinos de Khashoggi é "farsa da Justiça saudita", diz especialista da ONU

A especialista da ONU que investigou o assassínio do jornalista Jamal Khashoggi por agentes sauditas considerou "chocante" que os filhos tenham perdoado os assassinos e afirmou que se trata de mais uma "farsa da justiça saudita".