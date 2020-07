Jean Castex nomeado primeiro-ministro francês

Jean Castex foi nomeado primeiro-ministro de França pelo Presidente Emmanuel Macron, segundo o comunicado publicado no site do Palácio do Eliseu.

No início de abril o alto funcionário e autarca tinha sido o escolhido pelo primeiro-ministro demissionário Edouard Philippe para organizar o desconfinamento.

Ex-colaborador de Nicolas Sarkozy, Jean Castex tem 55 anos, é presidente da Câmara da pequena cidade de Prades, no sudoeste de França, pelo partido LR (Les Républicains - direita).

Edouard Philippe apresentou esta manhã a demissão do seu Governo ao Presidente Emmanuel Macron, que aceitou.

"Senhor Desconfinamento"

Nomeado no início de abril por Edouard Philippe como delegado interministerial para organizar o fim do confinamento em França por causa da pandemia de Covid-19, ficou conhecido como "Senhor Desconfinamento".

Desde setembro de 2017, era delegado interministerial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024 em Paris.

É conselheiro regional do partido LR para os Pirinéus Orientais desde 2015 e presidente da Câmara de Prades desde 2008, uma pequena cidade de 6.000 habitantes localizada perto de Perpignan.

Entre 2011 e 2012, foi secretário-geral do Palácio do Eliseu na Presidência de Nicolas Sarkozy.