Um avião, que alegadamente transportava droga, ter-se-á incendiado após aterrar numa autoestrada em Quintana Roo, no Sul do México.

De acordo com as autoridades militares do país, foi encontrada uma embalagem com cerca de 390 quilos de cocaína nos arredores via rápida, avança a BBC.

A aeronave foi detetada pelo exército mexicano, e seguida pela força aérea, quando entrou no espaço aéreo do país.

Até ao momento não há qualquer detido.