Peões escapam por um triz à queda de uma árvore. O momento foi registado

Imagens captadas pela “dashcam” de Andrew Thomas já foram vistas mais de 600 mil vezes na rede social Twitter. O condutor britânico filmou o exato momento em que uma árvore colapsou numa estrada em Ealing, Londres, este domingo.

Por pouco, nenhum carro ou peão foi atingido. No clipe de 25 segundos é possível ver que duas pessoas passavam por baixo da árvore quando esta começa a tombar, desviando-se rapidamente.

Quem estava no local acabou por chamar as autoridades, que removeram a árvore do local em apenas duas horas.