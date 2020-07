Dois aviões colidem e caem nos EUA sem sobreviventes

Dois aviões turísticos colidiram sobre um lago em Idaho, noroeste dos Estados Unidos, com pelo menos oito pessoas a bordo, informou hoje a polícia local, adiantando que "não houve sobreviventes".

Três corpos foram já recuperados do lago Coeur d'Alene, onde os dois aviões caíram, após colidirem no início da tarde de domingo, de acordo com numerosas testemunhas que se encontravam no local durante o fim de semana prolongado.

As autoridades esperavam confirmar hoje o número exato de vítimas, entre as quais crianças, tal como as suas identidades.

"Os relatórios iniciais apontam para um total de oito passageiros e membros da tripulação a bordo dos dois aviões (...). Nesta fase, estima-se que não haja sobreviventes", disse o Departamento do Xerife do Condado de Kootenai, em comunicado.

Os destroços afundaram-se e encontram-se agora a uma profundidade de cerca de 40 metros, segundo o gabinete do xerife, que os conseguiu localizar com a ajuda de um sonar, instrumento de navegação e localização pelo som.

Foi aberta uma investigação pelas autoridades de segurança de transporte aéreo para esclarecer as circunstâncias do acidente.