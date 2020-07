Ministério Público da Bolívia acusa Evo Morales de terrorismo

O Ministério Público da Bolívia emitiu uma acusação formal contra o ex-presidente do país o Evo Morales, que se encontra na Argentina, por alegados crimes de terrorismo, pedindo a sua prisão preventiva.

A acusação foi emitida pela Comissão de Procuradores Anticorrupção, informou hoje a Procuradoria-Geral da Bolívia.

Evo Morales está a ser investigado no chamado "Caso Áudio", devido a uma gravação telefónica em que uma voz atribuída ao antigo chefe de Estado insta a bloquear cidades durante o conflito político e social que ocorreu na Bolívia entre outubro e novembro do ano passado.

"De acordo com as investigações, tornou-se evidente que o antigo chefe de Estado e o corréu Faustino Y.Y. mantiveram comunicação através de chamadas telefónicas em 14 de novembro de 2019, a partir da Cidade do México", onde Morales se encontrava, "para El Torno" na Bolívia, de acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral boliviana.