Afinal os dinossauros começaram por ser criaturas pequenas

Os dinossauros são frequentemente vistos como animais gigantes, mas as novas pesquisas aumentam a evidência de que começaram por ser criaturas pequenas.

Na segunda-feira, os cientistas descreveram fósseis de uma criatura do período triássico, primeiro período da Era Mesozóica, com cerca de 40 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura que morava no sudoeste de Madagáscar há cerca de 237 milhões de anos atrás.

Chamado Kongonaphon, era um perdador de longas pernas que pode ter sido bípede. A forma dos seus dentes sugerem que o animal comia insetos ou outros pequenos invertebrados. Segundo os investigadores, pertencia ao grupo chamado Ornithodira, que abrange a linha evolutiva dos dinossauros e pterossauros.

"Com base em análises estatística do tamanho do corpo, concluimos que os dinossauros e pterossaruso evoluíram a partir de um ancestral menor", acrescentou o paleontólogo e co-autor do estudo, John Flynn, do Museu de História Natural de Nova Iorque.

Os dinossauros e pterossauros apareceram pela primeira vez há cerca de 230 milhões de anos atrás.