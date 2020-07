Um camião, que se encontrava à beira da estrada, na cidade Pueblo Viejo, no Norte da Colômbia, explodiu enquanto uma multidão tentava roubar o combustível do veículo.



Pelo menos sete pessoas morreram e cerca de quarenta ficaram com queimaduras graves, tendo sido transportadas para hospitais locais.

Apesar dos avisos do perigo das autoridades policiais, que se encontravam no local no momento da explosão, os populares aproximaram-se do camiã, avança a BBC.