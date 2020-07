Atriz da série "Glee" desaparece durante passeio de barco com o filho de 4 anos

Naya Rivera, atriz de 33 anos, que participou em seis temporadas da série norte-americana "Glee", desapareceu enquanto passeava de barco com o seu filho de 4 anos, no Lago Piru, no estado da Califórnia, na tarde de quarta-feira.

Segundo o site do The New York Times, o filho da atriz "foi encontrado sozinho no barco por um homem que passava pelo local". Tinha o colete salva-vidas vestido, sendo que um segundo colete estava dentro da embarcação.

Devido a esta informaçãp, as autoridades da região admitem a "possibilidade" de a atriz se ter "afogado".

As buscas, suspensas durante a noite de quarta-feira, foram retomadas esta manhã.

Na última publicação nas redes sociais, feita na terça-feira, a atriz aparece com o seu filho.