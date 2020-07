Homem salva criança de 3 anos atirada de apartamento em chamas

Philip Banks, um ex-atleta universitário e atualmente fuzileiro, salvou uma criança de 3 anos quando esta foi atirada da janela de um apartamento no terceiro andar que estava em chamas. A mãe atirou o filho para o salvar do incêndio e acabou por não sobreviver.

O fuzileiro de 28 anos contou aos meios de comunicação norte-americanos que estava em casa, em Phoenix, no estado do Arizona, quando começou a ouvir gritos. Quando foi ver o que se passava, deparou-se com uma casa em chamas.

O momento do salvamento

(As imagens podem impressionar)

Philip Banks conta que saiu de casa descalço e correu para ajudar. Quando chegou ao local, viu que a mãe ia atirar a criança e nem pensou, agiu por instinto e conseguiu segurar o menino de 3 anos.

"Foi tudo muito rápido. Não vi nada além do bebé. Ele estava a girar no ar como uma hélice", contou a um canal de televisão local.

O menino tem um irmão de 8 anos que sofreu ferimentos no incêndio. A mãe das crianças não sobreviveu.