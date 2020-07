Corpos doados à ciência comidos por ratos em Universidade de Paris

A denúncia foi feita em novembro passado pela revista francesa L'Express: "Doação de corpos à ciência: uma vala comum no coração de Paris".

"Nus. Desmembrados. Olhos abertos. Empilhados em macas. Corpos às dúzias, no meio de uma confusão indescritível. Aqui, um braço pendurado, quebrado. Acolá, um outro danificado, enegrecido, perfurado após ser mordido por ratos. O membro superior de um está em cima do estômago do outro. Os sacos de lixo transbordam com pedaços de carne. Em primeiro plano, uma cabeça no chão. São fotos insuportáveis ​​que revelam uma vala comum. No coração de Paris. Datam do final de 2016 e foram tiradas na rue des Saints-Pères, no 5º andar das instalações da faculdade René-Descartes, o templo da medicina na França. Por respeito aos falecidos e suas famílias, a L'Express decidiu não as publicar".