Confrontos no País Basco em vésperas de eleições

As regiões espanholas da Galiza e do País Basco realizam no domingo eleições para os respetivos parlamentos regionais.

O último dia de campanha, sexta-feira, ficou marcado por confrontos nas ruas do País Basco entre militantes nacionalistas e militantes do partido de extrema direita VOX.

Na reação aos acontecimentos, o líder do VOX diz que faltou liberdade na campanha e que o Governo compactuou.

As sondagens dos últimos dias confirmam as maiorias atuais. Na Galiza, o partido popular deverá alcançar a quarta maioria absoluta. No País Basco, o partido nacionalista deverá manter a liderança.

As eleições tinham sido marcadas para 5 de abril mas foram adiadas por causa da pandemia.