Eleições regionais no País Basco. Vox pode chegar ao Parlamento regional

O País Basco, território espanhol fortemente nacionalista, pode assistir este domingo a uma situação inédita: o Vox , partido de extrema-direita e defensor da grande Espanha, está a um pequeno passo de chegar ao Parlamento regional.

Na sexta-feira, nacionalistas e militantes do Vox envolveram-se em confrontos na capital Vitória.

O que dizem as sondagens?

As sondagens dos últimos dias confirmam as maiorias atuais. Na Galiza, o Partido Popular deverá alcançar a quarta maioria absoluta. No País Basco, o Partido Nacionalista deverá manter a liderança.

As eleições tinham sido marcadas para 5 de abril, mas foram adiadas por causa da pandemia.