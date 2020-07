Corpo encontrado no lago onde desapareceu a atriz Naya Rivera

O corpo de Naya Rivera, uma atriz da série "Glee", foi encontrado esta segunda-feira de manhã no lago Piru - de acordo com o portal TMZ -, onde desapareceu enquanto passeava de barco com o filho de quatro anos, na tarde de quarta-feira.

Segundo uma publicação do xerife local na rede social no Twitter, foi encontrado um corpo no sítio onde as autoridades procuravam a atriz.

Naya e o filho de quatro anos, Josey Hollis Dorsey, estavam a nadar no lago Piru, no estado da Califórnia, quando a atriz desapareceu. O filho voltou ao barco e, quando as autoridades chegaram, Josey disse que ambos estavam a nadar e que não sabia o que tinha acontecido com a mãe.

As autoridades disseram na semana passada que Rivera ter-se-á afogado após alugar um barco com o filho, que foi encontrado ileso.

Como foi encontrado o filho da atriz?

Segundo o The New York Times, o filho da atriz "foi encontrado sozinho no barco por um homem que passava pelo local". Tinha o colete salva-vidas vestido, sendo que um segundo colete estava dentro da embarcação.