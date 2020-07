Estado de emergência devido a novo derrame de combustível no Círculo Polar Ártico

As autoridades russas declararam o estado de emergência na localidade de Tukhard, na Sibéria, devido ao derramamento de 44,5 toneladas de combustível num lago, no que é o segundo desastre ecológico no Círculo Polar Ártico em dois meses.



O acidente ocorreu devido à despressurização de um oleoduto que durou cerca de 15 minutos, indicou em comunicado a empresa Norilsktransgaz, subsidiária da companhia Nornickel, que causou um desastre ecológico na região há menos de dois meses.



Os serviços de emergência deslocaram-se para o local e a empresa suspendeu os trabalhos de transferência de combustível, referiu a Norilsktransgaz, adiantando que está a decorrer uma investigação interna sobre o acidente e que foi informado o Ministério para as Situações Emergência da Rússia.

"Estão a ser tomadas todas as medidas possíveis para recolher rapidamente o combustível derramado", disse ainda a empresa. Um grupo de 53 pessoas trabalha no local.

Segundo a administração local, o derramamento em Tukhard, num lago de 600 metros quadrados, "está localizado e não se está a espalhar".



A associação ambientalista Greenpeace disse tratar-se do primeiro acidente desta magnitude no Ártico, comparável ao derramamento de 40 milhões de litros de crude do petroleiro "Exxon Valdez" há três décadas frente às costas do Alasca.

