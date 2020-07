A pausa de Bolsonaro que acabou mal

Em quarentena devido à infeção por Covid-19, o Presidente brasileiro terá encontrado uma forma de passar o tempo que acabou por correr mal. Na segunda-feira, Jair Bolsonaro levou uma bicada de uma rhea enquanto tentava alimentar a ave.

O momento insólito foi captado pelos media brasileiros, que divulgaram as imagens do momento.

Durante uma caminhada no jardim do Palácio do Planalto, o Presidente do Brasil decidiu alimentar uma rhea, uma espécie de ave gigante - semelhante à ema ou à avestruz -, que só existe na América do Sul. No entanto, o animal não reagiu bem e acabou por morder Bolsonaro.

Nas redes sociais, começaram a surgir comentários sobre o momento do chefe de Estado brasileiro.

"E a ema que bicou o Bolsonaro, gente? Está recebendo o tratamento profilático adequado?"; "Se você perguntou o que os emas estão fazendo no planalto, você deve perguntar o que Bolsonaro está fazendo lá!"; "Em entrevista hoje, a Ema Revoltz, afirmou que Bolsonaro precisa respeitar o ISOLAMENTO SOCIAL!!!"

Bolsonaro ansioso com resultado do novo teste à Covid-19

O Presidente brasileiro disse que vai fazer um novo teste e que está ansioso com o resultado. Bolsonaro confessa que está cansado do isolamento e que quer regressar ao trabalho o mais rápido possível.

O cardiologista garante que Jair Bolsonaro está bem e continuará em isolamento no Palácio da Alvorada até o resultado do novo teste.

O exame estava previsto para esta segunda-feira, mas foi adiado e ainda não é conhecida a nova data exata.

O Presidente brasileiro fez o primeiro teste à covid-19 há precisamente uma semana.