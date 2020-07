Agente tenta acalmar criança após acidente e imagem torna-se viral

O polícia equatoriano Ramón Salazar consolou um menino que estava assustado após um acidente de trânsito em Quito - capital do Equador.

O momento - registado em fotografia - tornou-se viral depois de ser partilhado pela ministra do Interior do Governo do Equador nas redes sociais.

Na segunda-feira, depois de terminar o dia de trabalho, o polícia estava a caminho de casa quando se deparou com o acidente e decidiu ajudar.



Na imagem partilhada por María Paula Romo, vê-se o agente Ramón com a criança ao colo a mostrar-lhe o telemóvel no meio da autoestrada.