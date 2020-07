Filho de Naya Rivera descreve momento do desaparecimento da mãe

Já foi encontrado o corpo de Naya Rivera, que estava desaparecida desde quarta-feira. A atriz da série "Glee", que tinha ido passear de barco com o filho de quatro anos, terá saltado para nadar e ter-se-á afogado.

O corpo foi encontrado no dia do sétimo aniversário da morte de outro ator da mesma série.

COMO FOI ENCONTRADO O FILHO DA ATRIZ?

Segundo o The New York Times, o filho da atriz "foi encontrado sozinho no barco por um homem que passava pelo local". Tinha o colete salva-vidas vestido, sendo que um segundo colete estava dentro da embarcação.