Lançamento da sonda Al Amal com destino a Marte adiado devido ao mau tempo

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que o lançamento da sonda Al Amal com destino a Marte programado para esta terça-feira a partir do centro espacial do Japão foi adiado devido às más condições meteorológicas.

"A Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos e o Centro Espacial Mohammed ben Rachid, em colaboração com a Mitsubishi Heavy Industries, anunciam o adiamento do lançamento da sonda Al Amal devido às más condições meteorológicas", indica uma mensagem das autoridades dos Emirados difundida através das redes sociais.

O lançamento da sonda, a partir do Centro Espacial do Japão, em Tanegashima, foi agendado para as 08:43 da próxima quinta-feira.

O programa dos Emirados Árabes Unidos é um dos três projetos em curso e que tem como objetivo o planeta Marte, tais como o Tianwen-1, da República Popular da China.

A sonda Al Amal, que significa esperança em árabe deve tocar Marte em fevereiro de 2021, marcando os 50 anos da unificação dos emirados, uma federação de sete Estados.