Camião frigorífico com 31 migrantes a bordo interceptado na Alemanha

A policia alemã descobriu 31 pessoas escondidas no interior de um camião frigorífico que tinha cruzado a fronteira com a República Checa em direção a Dresden, revelaram hoje as autoridades.



O camião foi intercetado na terça-feira à noite na autoestrada 17 que liga a zona da fronteira com a cidade alemã de Dresden.



A polícia ainda não forneceu detalhes sobre as condições de saúde em que se encontram os migrantes escondidos no camião frigorífico e desconhece-se igualmente a nacionalidade das 31 pessoas.



Dezenas de migrantes que são traficados através do uso de veículos pesados de mercadorias para entrar na União Europeia morrem durante o transporte.



Em 2015, 71 migrantes foram encontrados mortos num camião em território austríaco e 39 vietnamitas morreram no interior de um veículo pesado intercetado no Reino Unido, em 2019.

