Contas do Twitter de Bill Gates, Elon Musk e outras personalidades alvo de pirataria

As contas da rede social Twitter de várias personalidades, entre as quais Bill Gates e Elon Musk, e de grandes empresas norte-americanas, como a Apple, foram provavelmente vítimas de uma enorme pirataria de criptomoedas hoje à tarde.

As mensagens, rapidamente apagadas pelas contas visadas, convidavam os internautas a enviarem bitcoins para endereços específicos, prometendo enviar de volta o dobro dos valores transferidos.

A rede social Twitter disse que vai "examinar a situação" e assegurou que divulgará um comunicado em breve, noticia a AFP.

A AP avança, entretanto, que foram também atingidas as contas do ex-Presidente Barack Obama e do seu ex-vice-presidente Joe Biden.