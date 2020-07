Detido suspeito de ter esfaqueado três mulheres na Noruega

A polícia norueguesa anunciou esta quarta-feira que deteve um homem suspeito de ter esfaqueado três mulheres, uma das quais morreu, no sudeste da Noruega e por razões ainda desconhecidas.

As vítimas foram agredidas na noite de terça-feira para quarta em três locais diferentes da cidade de Sarpsborg, a sul de Oslo.

A mulher que morreu tinha cerca de 50 anos. Não foram dadas informações sobre as duas feridas, uma gravemente e a outra ligeiramente.

A polícia considera para já as acusações de assassínio e tentativa de assassínio, parecendo excluir um ato terrorista.

O suspeito é um norueguês de 31 anos, de origem estrangeira, já condenado por atos de violência e que conhecia pelo menos duas das vítimas, segundo a polícia.

Reconhecido por uma das suas vítimas, o homem foi interpelado na sua casa pouco depois dos factos.

"As investigações sobre a pessoa em questão e os contactos que a polícia teve com ele até ao momento recomendam que seja visto por um médico e depois hospitalizado", indica o comunicado, adiantando que "a polícia verifica se a saúde mental do homem pode ter tido impacto no decurso dos acontecimentos".