Discussão sobre uso de máscara termina em tragédia nos EUA

Uma agente da polícia norte-americana atingiu mortalmente a tiro o suspeito de esfaquear um cliente num supermercado, depois de uma discussão sobre o uso de máscaras de proteção.

As autoridades informaram que o incidente terá começado numa loja perto da cidade de Lansing, no Michigan, na terça-feira. O suspeito de 43 anos, Sean Ruis, esfaqueou um idoso de 77 anos que o questionou por não estar a usar máscara.

Depois de ter fugido do local, foi mandado parar pouco depois pela agente, que abriu fogo sobre Ruis depois deste se atirar a ela. O homem de 43 anos estaria na posse de uma arma, dizem as autoridades. Entretanto, a polícia do Michigan já divulgou imagens do confronto.

O idoso está internado no hospital, mas a sua condição está estável.

Esta não é a única morte. Situação repete-se em várias cidades

Esta não é a primeira vez que uma disputa sobre o uso de máscaras termina em tragédia nos Estados Unidos. Na semana passada, um segurança no sul de Los Angeles foi acusado do homicídio de um cliente que entrou numa loja sem proteção.