Forças Armadas podem ficar na Amazónia até 2022

O vice-Presidente brasileiro, Hamilton Mourão, afirmou esta quarta-feira que o Governo pode manter as Forças Armadas em operação na Amazónia até ao final de 2022, ano em que termina o atual mandato, de forma a garantir a preservação ambiental.

Em causa está a operação denominada "Garantia da Lei e da Ordem (GLO)", executada pelas Forças Armadas, e que foi decretada pelo executivo brasileiro para travar a desflorestação e queimadas naquela que é a maior floresta tropical do mundo.

"A operação é uma medida urgente, mas não é um esforço isolado. Temos o planeamento para manter a GLO, se necessário, até ao final do atual mandato Presidencial, em 31 de dezembro de 2022. As ações estão sendo ampliadas para evitar as queimadas durante o verão amazónico, que já começou e se estende até setembro", afirmou Mourão.

O vice-Presidente falava após uma reunião do Conselho Nacional da Amazónia Legal, órgão que coordena diversas ações direcionadas à preservação daquela floresta e do qual é presidente.

Governo promete "medidas possíveis" para conter desflorestação

O Governo brasileiro prometeu esta quarta-feira adotar as "medidas possíveis" para conter a desflorestação na região, após pressões de investidores, que ameaçam retirar os seus apoios ao país se a destruição da Amazónia não for travada.

"Seremos avaliados pela eficácia de nossas ações e não pela nobreza de nossas intenções", admitiu o general Mourão.

Nas últimas semanas, o aumento da desflorestação e dos focos de incêndio, atribuídos em grande parte aos agricultores que preparam terrenos para o plantio, suscitaram preocupações entre os fundos globais de investimento e as empresas privadas do país, especialmente após os devastadores fogos de 2019.

O vice-Presidente afirmou que o executivo não nega, nem esconde a informação sobre a gravidade da situação, mas que não aceita o que chamou de "narrativas simplistas e enviesadas" sobre o assunto.

"Como se não bastasse o prejuízo natural brasileiro, os crimes ambientais deixam o nosso país vulnerável a campanhas difamatórias, abrindo caminho para que interesses protecionistas levantem barreiras comerciais injustificáveis contra as exportações do agronegócio", declarou Mourão. "Vamos procurar diminuir aos mínimos aceitáveis a desflorestação e as queimadas (...) e mostrar que a proteção ambiental e o desenvolvimento económico não são incompatíveis."

O Governo brasileiro tenta agora melhorar a sua imagem no exterior em relação à proteção da Amazónia e de povos indígenas, diante de críticas e alertas que tem recebido de investidores que estão preocupados com temas como o aumento da desflorestação e os incêndios na região.

Incêndios na Amazónia brasileira batem recorde de 13 anos

O Brasil encerrou o mês de junho com o maior número de focos de queimadas na Amazónia dos últimos 13 anos.

Também no mês passado foi registado o maior número de alertas de desflorestação para junho desde o início da sua série histórica, iniciada em 2015.

Em junho foram registados 1.034,4 quilómetros quadrados devastados, número 10,6% superior ao período homólogo de 2019, segundo dados daquela entidade governamental.

No acumulado do primeiro semestre do ano, os alertas dão conta da desflorestação de 3.069,57 quilómetros quadrados da Amazónia, um aumento de 25% em comparação com os primeiros seis meses de 2019.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta, com cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).